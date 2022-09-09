В Омской области уволили замминистра образования из-за его некачественной работы

В Омской области был уволен замминистра образования Дмитрий Аверин из-за того, что мужчина не справился со своими обязанностями.

Об этом решении сообщил губернатор области Александр Бурков в прямом эфире передачи "Диалог с губернатором". Бурков пояснил, что уже бывший замминистра образования курировал открытие одной из школ, однако со своими обязанностями не справился.

Отметим, что на капитальные ремонт учебного заведения было выделено около 130 миллионов рублей. Ремонт здания длил два года.

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