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1,6 млн рублей выделили Иркутской области на восстановление лесов

Главная В России
Красноярск
09:20 9 Сентября 2022
общество, лес, восстановление
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Из федерального бюджета было выделено 1,6 миллионов рублей на восстановление лесов в Иркутской области. 

Министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин рассказал, что на регион приходится около 10% от всех площадей лесовосстановления в России. Он также подчеркнул, что Иркутская область является абсолютным лидером по объемам восстановления лесов. 

Отметим, что в области уже засадили около 102 тысячи гектар леса. Однако по плану показатели лесовосстановления должны составлять 134,5 тысячи гектаров. 

Фото: © Никита Алексеев

 

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