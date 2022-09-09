1,6 млн рублей выделили Иркутской области на восстановление лесов

Из федерального бюджета было выделено 1,6 миллионов рублей на восстановление лесов в Иркутской области.

Министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин рассказал, что на регион приходится около 10% от всех площадей лесовосстановления в России. Он также подчеркнул, что Иркутская область является абсолютным лидером по объемам восстановления лесов.

Отметим, что в области уже засадили около 102 тысячи гектар леса. Однако по плану показатели лесовосстановления должны составлять 134,5 тысячи гектаров.

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