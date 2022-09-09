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В Бурятии пожар уничтожил тонны зерна и пчелосемьи

Главная В России
Красноярск
08:55 9 Сентября 2022
общество, пожар, спасатели
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В Бурятии ночью 7 сентября пожар лишил семью трех тонн зерна и 10 пчелосемей. Помощь пострадавшим оказывали соседи и пожарные. 

В службу спасения позвонила просунувшая о треска шифера хозяйка дома. По данным сотрудников республиканского агентства ГО и ЧС, когда огнеборцы приехали на место происшествия, огонь уже охватил все надворные постройки. Пожар тушили около 30 минут. 

В ведомстве также отметили, что благодаря слаженной работе спасателей пожар удалось потушить до такого, как он перейдет на дом и причинит вред людям.

Однако огонь успел уничтожить беседку, склады предназначенные для хранения зерна и мыса и убить 10 пчелосемей в ульях. 

Возможными причинами возгорания стали нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по региону

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