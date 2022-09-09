В Бурятии пожар уничтожил тонны зерна и пчелосемьи

В Бурятии ночью 7 сентября пожар лишил семью трех тонн зерна и 10 пчелосемей. Помощь пострадавшим оказывали соседи и пожарные.

В службу спасения позвонила просунувшая о треска шифера хозяйка дома. По данным сотрудников республиканского агентства ГО и ЧС, когда огнеборцы приехали на место происшествия, огонь уже охватил все надворные постройки. Пожар тушили около 30 минут.

В ведомстве также отметили, что благодаря слаженной работе спасателей пожар удалось потушить до такого, как он перейдет на дом и причинит вред людям.

Однако огонь успел уничтожить беседку, склады предназначенные для хранения зерна и мыса и убить 10 пчелосемей в ульях.

Возможными причинами возгорания стали нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по региону