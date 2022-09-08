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Пенсионерка из Барнаула помогла полицейским задержать аферистов

Главная В России
Красноярск
19:30 8 Сентября 2022
общество, мошенники, пенсионеры
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В полицию Барнаула начали обращаться граждане с заявлениями на мошенников, которые работают по схеме "Ваш родственник в беде".

Одной из жертв аферистов чуть не стала пожилая жительница города. Днем ей позвонила неизвестная, которая очень сильно плакала. В разговоре она сказал, что является дочерью женщины. Лжедочь начала рассказывать, что ее муж стал виновником аварии, и для того чтобы на него не стали возбуждать уголовное дело необходимо заплатить 600 000 рублей. Рассказанная история не произвела должного эффекта на пенсионерку и она не поверила аферистам.

Пока на другом конце провода лжеродственница рассказывала детали ДТП, женщина написала своей внучке, которая работает в полиции. 

Сотрудница полиции сразу же передала информацию оперативникам. В это время бабушка согласилась передать аферистам 300 000 рублей, однако вместо денег в конверт она положила газеты. 

Когда курьер приехал за денежными средствами его уже ждал наряд полиции. 

Мужчину задержали и доставили в отдел. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере».

Фото: © 22.мвд.рф

 
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