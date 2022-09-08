В Томске задержали воровавшего в общественном транспорте мужчину

Житель Томска предстанет перед судом за кражи в общественном транспорте.

Сотрудники прокуратуры рассказали, что обвиняемый с мая по август этого года вытаскивал из сумок телефоны и деньги. Однажды его действия заметил один из пассажиров, но виновный успел убежать.

Правоохранители установили, что сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "кража с причинением значительного ущерба гражданину, грабеж".

Материалы дела направлены в суд.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости