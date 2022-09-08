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В Томске задержали воровавшего в общественном транспорте мужчину

Главная В России
Красноярск
18:30 8 Сентября 2022
общество, кража, транспорт, суд
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Житель Томска предстанет перед судом за кражи в общественном транспорте.

Сотрудники прокуратуры рассказали, что обвиняемый с мая по август этого года вытаскивал из сумок телефоны и деньги. Однажды его действия заметил один из пассажиров, но виновный успел убежать.

Правоохранители установили, что сумма ущерба составила 63 тысячи рублей. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "кража с причинением значительного ущерба гражданину, грабеж".

Материалы дела направлены в суд. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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