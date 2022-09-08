В Омске осудили трех мужчин за похищение людей

В Омске прошел пятый апелляционный суд, на заседании рассмотрели дело трех мужчин, которые похищали людей и силой удерживали их в реабилитационном центре.

По данным сотрудников полиции в Омской области обвиняемые похищали людей, которые страдают зависимостями, помещали их в свои реабилитационные центры и насильно их удерживали. Правоохранители также отмечают, что никто из мужчин не имел медицинского образования или лицензию на оказания мед. услуг.

Сотрудники прокуратуры также рассказали, что задержанные использовали замки, металлические решетки на окнах, наручники для удержания пострадавших.

В суде первой инстанции трех злоумышленников признали виновными и назначили организатору центра 12 лет, а двое других получили 10 и 9 лет тюрьмы.

Мужчины свою вину не признавали и пытались обжаловать свой приговор. Однако апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок