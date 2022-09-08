Правительство РФ выделит Бурятии миллиард на развитие инфраструктуры

Правительство Российской Федерации выделило Бурятии 998 миллионов рублей на развитие центра Улан-Удэ и реконструкцию тепломагистрали №3.

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников рассказал, что реконструкция тепломагистрали уже началась в 2022 году. Благодаря выделенным средствам можно будет отремонтировать теплосети, закрыть мазутные котельные и подключить потребителей поселка Стеклозавод к ТЭЦ-1.

Глава Минстроя РБ Николай Рузавин отметил, что обновление коммуникации – сети тепло-, электро- и водоснабжения в столице республики является большой работой, которая требует масштабного финансирования, и именно поэтому без федеральной поддержки не обойтись.

Фото: © Правительство республики Бурятия