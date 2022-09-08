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Иркутянка украла с прилавка книжного магазина смартфон

Главная В России
Красноярск
14:25 8 Сентября 2022
общество, кража, розыск
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Сотрудники полиции Иркутска разыскивают женщину, которая украла телефон, оставленный на прилавке в книжном магазине. 

В отдел полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что оставила свой мобильный телефон в магазине, когда она обнаружила пропажу и вернулась за ним, смартфона уже не было. 

Полицейские выехали на место, где пропал телефон и по камерам наблюдения определили подозреваемую в краже. 

По словам правоохранителей нарушительнице на вид 30-35 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, смуглого цвета лица. Была одета в зеленую кофту, серые брюки, на ногах черные кроссовки, при себе имела черную сумку.

Фото: © ГУ МВД России по Иркутской области

 

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