Иркутянка украла с прилавка книжного магазина смартфон

Сотрудники полиции Иркутска разыскивают женщину, которая украла телефон, оставленный на прилавке в книжном магазине.

В отдел полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что оставила свой мобильный телефон в магазине, когда она обнаружила пропажу и вернулась за ним, смартфона уже не было.

Полицейские выехали на место, где пропал телефон и по камерам наблюдения определили подозреваемую в краже.

По словам правоохранителей нарушительнице на вид 30-35 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, смуглого цвета лица. Была одета в зеленую кофту, серые брюки, на ногах черные кроссовки, при себе имела черную сумку.

Фото: © ГУ МВД России по Иркутской области