8 сентября
Новости России
погода +19 °C
61.18
 
€ 60.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Томска не могла продать квартиру из-за долга по алиментам

Главная В России
Красноярск
13:55 8 Сентября 2022
общество, алименты, суд
версия для печати Ico_print

Жительнице Томска пришлось погасить долг по алиментам, чтобы продать квартиру. 

Сотрудники УФССП по Томской области рассказали, что женщину лишили родительских прав в отношении двоих детей. Из-за того, что она отбывала 10-летний срок в тюрьме и ее заработка не хватала для оплаты платежей, у нее начал накапливаться долг.

Когда женщина, вышла на свободу долг составлял более 1,5 млн рублей. Однако, зная об алиментах и задолженности, томичка не спешила найти работу. В итоге ее приговорили к 20 часам обязательных работ. 

Однако и это не возымело должного эффекта и приставы уже были готовы возбудить уголовное дело. Но в середине августа этого года женщина сама пришла в отделение, чтобы погасить свой долг, который на тот момент составлял 1,7 млн рублей.

Намерение оплатить всю задолженность было продиктовано желанием продать квартиру. Сделка по продаже не могла быть оформлена из-за запрета на совершения регистрационных действий в Росреестре. 

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Бурятии загорелась сельская школа

В Бурятии загорелась сельская школа

8 Сентября 2022 г.
Возгорание произошло в электрощитовой
Новости Красноярска: Правительство РФ выделит Бурятии миллиард на развитие инфраструктуры

Правительство РФ выделит Бурятии миллиард на развитие инфраструктуры

8 Сентября 2022 г.
Ранее республике уже выделяли 2 млрд 875 млн рублей
Новости Красноярска: Автомобилист из Кемеровской области встретил на дороге лося

Автомобилист из Кемеровской области встретил на дороге лося

8 Сентября 2022 г.
Видео с животным появилось в интернете
Новости Красноярска: Иркутянка украла с прилавка книжного магазина смартфон

Иркутянка украла с прилавка книжного магазина смартфон

8 Сентября 2022 г.
Полицейские разыскивают подозреваемую
Новости Красноярска: Фельдшер из Омска незаконно проводил процедуры с сильнодействующим препаратом

Фельдшер из Омска незаконно проводил процедуры с сильнодействующим препаратом

8 Сентября 2022 г.
Мужчина помогал избавляться от алкогольной интоксикации
Новости Красноярска: Директор новосибирской фирмы нанес ущерб госучреждению в размере 90 тыс рублей

Директор новосибирской фирмы нанес ущерб госучреждению в размере 90 тыс рублей

8 Сентября 2022 г.
Расследование уголовного дела завершено
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 9

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 9

6 Сентября 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: 25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru