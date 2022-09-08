Жительница Томска не могла продать квартиру из-за долга по алиментам

Жительнице Томска пришлось погасить долг по алиментам, чтобы продать квартиру.

Сотрудники УФССП по Томской области рассказали, что женщину лишили родительских прав в отношении двоих детей. Из-за того, что она отбывала 10-летний срок в тюрьме и ее заработка не хватала для оплаты платежей, у нее начал накапливаться долг.

Когда женщина, вышла на свободу долг составлял более 1,5 млн рублей. Однако, зная об алиментах и задолженности, томичка не спешила найти работу. В итоге ее приговорили к 20 часам обязательных работ.

Однако и это не возымело должного эффекта и приставы уже были готовы возбудить уголовное дело. Но в середине августа этого года женщина сама пришла в отделение, чтобы погасить свой долг, который на тот момент составлял 1,7 млн рублей.

Намерение оплатить всю задолженность было продиктовано желанием продать квартиру. Сделка по продаже не могла быть оформлена из-за запрета на совершения регистрационных действий в Росреестре.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости