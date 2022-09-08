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Фельдшер из Омска незаконно проводил процедуры с сильнодействующим препаратом

Главная В России
Красноярск
13:25 8 Сентября 2022
общество, врачи, препараты, полиция
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В Омске сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении фельдшера, который незаконно использовал сильнодействующий препарат для детоксикации организма. 

Сотрудники МВД выяснили, что мужчина стал участников чата, в котором общались люди, предоставляющие платные медицинские услуги по выведению людей из состояния алкогольной интоксикации. 

В чате публиковалась информация, куда необходимо выезжать, чтобы оказать помощь. На месте фельдшер вводил пациенту сильнодействующий препарат, который очищал организм. 

Полицейские также установили, что обвиняемый не имел разрешение на оказание данных услуг. 

После задержания правоохранители провели обыски и изъяли у фельдшера более 330 ампул и 37 блистеров с препаратами.

Материалы дела переданы в суд.

Фото: © 55.мвд.рф

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