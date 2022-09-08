Директор новосибирской фирмы нанес ущерб госучреждению в размере 90 тыс рублей

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование дела в отношении руководителя одной из новосибирских компаний, который обвиняется по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

Правоохранители выяснили, что фирма, которой управлял подозреваемый заключила госконтракт, по условиям которого должна оказать услуги по ремонту и техобслуживанию автотранспорта с госучреждением.

Виновный не выполнил ряд условий, однако он предоставил фальшивые документы, в которых указано о выполнении всех работ.

В итоге своими преступными действиями он нанес материальный ущерб на сумму более 90 тысяч рублей.

Подозреваемый полностью признал вину.

Все материалы дела направлены в суд.

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