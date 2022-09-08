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В Бурятии задержали трех браконьеров

Главная В России
Красноярск
12:40 8 Сентября 2022
общество, браконьер, животные, суд
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Суд Бурятии вынес приговор трем мужчинам, которые занимались незаконной охотой. 

Правоохранители установили, что в начале этого года осужденные на автомобиле охотились на животных в одном из районов Бурятии. У каждого участника группы была своя задача: один управлял транспортом, второй из люка машины выслеживал жертву, а третий стрелял. 

Задержать трех злоумышленников удалось сотрудникам пограничного управления Федеральной службы безопасности России по республике. 

В суде мужчин признали виновными и назначили им три года условно. 

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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