В Бурятии задержали трех браконьеров

Суд Бурятии вынес приговор трем мужчинам, которые занимались незаконной охотой.

Правоохранители установили, что в начале этого года осужденные на автомобиле охотились на животных в одном из районов Бурятии. У каждого участника группы была своя задача: один управлял транспортом, второй из люка машины выслеживал жертву, а третий стрелял.

Задержать трех злоумышленников удалось сотрудникам пограничного управления Федеральной службы безопасности России по республике.

В суде мужчин признали виновными и назначили им три года условно.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев