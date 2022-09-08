В Международном пресс-центре МКР-Медиа обсудят меры поддержки бизнеса в условиях санкций ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

8 сентября в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт пресс-конференция, посвящённая мерам поддержки бизнеса в условиях санкций.

Участники:

- Елена Богданова – председатель Центра альтернативного урегулирования споров (медиации) при Омской Торговой Промышленной Палате, председатель исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России, директор юридической компании «Ф-Групп»;

- Денис Кушнер - первый заместитель Министра экономики Омской области;

- Юрий Герасименко - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области;

- Ирина Жучкова, заместитель управляющего Фондом поддержки предпринимательства Омской области, начальник центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Присоединиться к эфиру можно здесь.