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В Международном пресс-центре МКР-Медиа обсудят меры поддержки бизнеса в условиях санкций ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
10:17 8 Сентября 2022
общество, прямая, трансляция
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8 сентября в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт пресс-конференция, посвящённая мерам поддержки бизнеса в условиях санкций.

Участники:
- Елена Богданова – председатель Центра альтернативного урегулирования споров (медиации) при Омской Торговой Промышленной Палате, председатель исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России, директор юридической компании «Ф-Групп»;
- Денис Кушнер - первый заместитель Министра экономики Омской области;
- Юрий Герасименко - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области;
- Ирина Жучкова, заместитель управляющего Фондом поддержки предпринимательства Омской области, начальник центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Присоединиться к эфиру можно здесь.

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