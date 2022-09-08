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Жительница Иркутска перевела мошенникам около 12 млн рублей

Главная В России
Красноярск
11:55 8 Сентября 2022
общество, мошенники, деньги
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В Иркутске местная жительница попалась в руки к мошенникам и перевела им 11 млн 700 тысяч рублей. 

Сотрудники МВД России по Иркутской области выяснили, что в конце июня этого года потерпевшей позвонил лжесотруднк банка. Аферист рассказал женщине, что ей положены выплаты на сумму в 1 миллион 450 тысяч рублей.  Чтобы получить эти средства нужно было лишь оплатить несколько страховок и комиссий.

Женщина доверилась мошенникам и начала выполнять все их условия. За три месяца потерпевшая перевела аферистам 1,6 млн рублей. Она также оформила кредиты в четырех банках, продала свой автомобиль, квартиру и участок земли. Средства с продажи женщина отправляла лжеработникам банка. 

В итоге сумма материального ущерба составила 11 млн 700 тысяч рублей. 

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что другая жительница Иркутска отдала мошенникам более 9 млн рублей

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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