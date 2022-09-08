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Студент из Омска напал на подростка с пистолетом

Главная В России
Красноярск
10:40 8 Сентября 2022
школьники, нападение, общество
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В Омске 18-летний студент вооруженный пистолетом напал на школьника. 

По данным сотрудников правоохранительных органов злоумышленник с пистолетом напал на 15-летнего подростка и начал вымогать у него деньги. Когда студент понял, что у пострадавшего нет с собой наличных он забрал у школьника телефон за 3000 рублей. После подозреваемый скрылся с места нападения. Сотовый в тот же день он продал, а деньги потратил. 

Следователям удалось задержать злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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