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Житель Иркутской области на своей дачи создал плантацию по выращиванию конопли

Главная В России
Красноярск
10:10 8 Сентября 2022
общество, наркотики, полиция
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В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который на своей даче создал плантацию по выращиванию конопли 

По данным полицейских 45-летний нарушитель на втором этаже своего дома обустроил лабораторию по выращиванию наркотика растительного происхождения. Чтобы производить коноплю в больших объемах мужчина купил селекционные семена и грунт. На созданной плантации также имели вентиляционное и терморегулирующее оборудование, системы климат контроля и автоматического полива. 

Лаборатория просуществовала 8 месяцев.

Сотрудникам полиции удалось изъять 28 кустов наркотикосодержащего растения, около полкилограмма марихуаны и смесь гашишного масла.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению" и "незаконный сбыт наркотических средств и культивирование растений, содержащих наркотические средства".

Фото: ГУ МВД по Иркутской области 

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