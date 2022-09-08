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11 человек в Новосибирске осудят за мошенничество

Главная В России
Красноярск
09:25 8 Сентября 2022
кредиты, мошенники, общество, суд
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Сотрудники правоохранительных органов Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении 11 человек, которые подозреваются в мошенничестве.

По данным сотрудников полиции организатором группировки был новосибирец, который нигде не работал. Мужчина снял несколько жилых помещений, в которых организовал call-центры, после он пригласил к себе еще людей, которые звонили жителям города и предлагали оформить кредит. 

Во время звонков злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Подсудимые уговаривали своих жертв взять кредит на выходных условиях, при этом уверяя людей, что необходимо оплатить страховку и прочие несуществующие взносы. Доверчивые граждане соглашались и переводили деньги на счета аферистов. Позже нарушители прекращали выходить на контакт. 

Правоохранители также выяснили, что для привлечения как можно больше людей один из мошенников создал сайт фальшивого банка, где размещалась информация о кредитах.

Полицейские долгое время не могли поймать преступников., так как те умело прятались. Однако злоумышленникам не удалось уйти от рук правосудия.

Официальный представитель МВД, Ирина Волк, рассказала, что в отношении организатора группировки будет проходить отдельное производство.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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