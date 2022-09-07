Житель Кемерово в лифте пнул чужую собаку

В Кемерово мужчина пнул чужую собаку. Инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в лифт заходят дети с маленьким псом и взрослый мужчина. В лифте мужчина решил погладить собаку и потянулся к ней, однако животному это не понравилось, и пес попытался укусить мужчину. Однако один из детей быстро успокоил свою собака. Несмотря на это мужчина разозлился на собаку и пнул ее.

Видео выложили в один из интернет-пабликов. Многие комментаторы обвинили мужчину в его действиях.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, красноярец избил щенка в лифте дома в «Тихих зорях». После этого у мужчины собаку забрали.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости