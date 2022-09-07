На жителя Томска напали двое неизвестных с разбитой бутылкой

Полицейским из Томска удалось задержать двоих мужчин, которые напали на местного жителя и украли у него 30 000 рублей.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. Мужчина рассказал, что к нему подошли двое незнакомых и попросили телефон. Доверчивый житель Томска дал мужчинам сотовый, в котором злоумышленники подсмотрели баланс в приложении мобильного банка. Задержанные решили присвоить себе эти деньги и начали угрожать пострадавшему разбитой бутылкой.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, где опросили очевидцев, а также просмотрели камеры видеонаблюдения.

Полицейским удалось найти и задержать нападавших.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков