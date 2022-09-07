Судебный пристав из Омска предстанет перед судом за взятку

В Омске обвиняется бывший судебный пристав за получение взятки. Перед судом предстанет также его сообщник.

По данным сотрудников полиции обвиняемый с сентября по декабрь прошлого года должен был прекратить взымать долг в размере 1,4 млн рублей с одного из нарушителей. За свои действия он получил 160 000 рублей.

Обвиняемый получил деньги через посредника, который в последствии также стал фигурантом уголовного дела.

На данный момент материалы дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев