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Судебный пристав из Омска предстанет перед судом за взятку

Главная В России
Красноярск
19:15 7 Сентября 2022
общество, взятка, суд
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В Омске обвиняется бывший судебный пристав за получение взятки. Перед судом предстанет также его сообщник.

По данным сотрудников полиции обвиняемый с сентября по декабрь прошлого года должен был прекратить взымать долг в размере 1,4 млн рублей с одного из нарушителей. За свои действия он получил 160 000 рублей. 

Обвиняемый получил деньги через посредника, который в последствии также стал фигурантом уголовного дела. 

На данный момент материалы дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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