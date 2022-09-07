Директор предприятия в Новосибирске похитил оборудование фирмы на 30 млн рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело на руководителя предприятия, который обвиняется в растрате и хищении оборудования.

По данным сотрудников правоохранительных органов обвиняемый будучи на посту главы фирмы решил украсть оборудование организации. Для совершение преступных действий директор продал товар по заниженной цене в подконтрольную ему компанию.

Также в ходе следствия было установлено, что в период с июня 2018 года по октябрь 2020 года мужчина растратил доверенные ему деньги фирмы.

Все совершенные им действия нанесли ущерб в размере 47 миллионов рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких