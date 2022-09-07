В Томске директор частной фирмы украл из бюджета области миллион

В Томске глава частной фирмы подозревается в хищении крупной суммы денег из бюджета региона.

По данным сотрудников правоохранительных органов организация, занимающаяся изготовлением оборудования и технических средств для реабилитации инвалидов, участвовала в госпрограмме «Доступная среда». С марта 2019 года по мая 2020 обвиняемые представили фальшивые сведения о выполнении работ. Из-за этого был причинён ущерб бюджету области в размере одного миллиона рублей.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат в особо крупном размере".

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости