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В Томске директор частной фирмы украл из бюджета области миллион

Главная В России
Красноярск
18:15 7 Сентября 2022
общество, бюджет, мошенничество
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В Томске глава частной фирмы подозревается в хищении крупной суммы денег из бюджета региона.

По данным сотрудников правоохранительных органов организация, занимающаяся изготовлением оборудования и технических средств для реабилитации инвалидов, участвовала в госпрограмме «Доступная среда». С марта 2019 года по мая 2020 обвиняемые представили фальшивые сведения о выполнении работ. Из-за этого был причинён ущерб бюджету области в размере одного миллиона рублей. 

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат в особо крупном размере". 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

 

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