В Бурятии засняли заглядывающего под юбки мужчину

В Бурятии в одном из интернет-пабликов появился пост с фотографией, на которой видно как неизвестный мужчина заводил телефон женщинам под юбки и снимал их.

В комментариях к посту многие осудили действия молодого человека, однако нашлись и те, кто не нашел в этом ничего плохого.

Отметим, что у такого противоправного действия есть название - «апскёртинг». Одна из представительниц феминистического движения Бурятии «Я – свобода!» рассказала, что жертвами таких ситуации чаще становятся несовершеннолетние девочки.

Фото: © Аноним 03 / ВКонтакте