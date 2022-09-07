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В Бурятии засняли заглядывающего под юбки мужчину

Главная В России
Красноярск
19:30 7 Сентября 2022
общество, извращения, интернет
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В Бурятии в одном из интернет-пабликов появился пост с фотографией, на которой видно как неизвестный мужчина заводил телефон женщинам под юбки и снимал их. 

В комментариях к посту многие осудили действия молодого человека, однако нашлись и те, кто не нашел в этом ничего плохого. 

Отметим, что у такого противоправного действия есть название - «апскёртинг». Одна из представительниц феминистического движения Бурятии «Я – свобода!» рассказала, что жертвами таких ситуации чаще становятся несовершеннолетние девочки. 

Фото: © Аноним 03 / ВКонтакте 

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