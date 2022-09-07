Жителя Иркутской области наказали за оскорбление полицейского

В Иркутской области мужчина понесет наказание за нелестные комментарии в адрес сотрудника полиции.

По данным сотрудников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в сентябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения попытался попасть на избирательный участок. Сотрудники ЛОП не пустили мужчину, и тогда он начал нецензурной выражаться в адрес представителей власти, которые были при исполнении.

В суде нарушителя признали виновным и назначили ему 200 часов обязательных работ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков