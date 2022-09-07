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Жителя Иркутской области наказали за оскорбление полицейского

Главная В России
Красноярск
19:00 7 Сентября 2022
общество, оскорбление, полиция
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В Иркутской области мужчина понесет наказание за нелестные комментарии в адрес сотрудника полиции.

По данным сотрудников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в сентябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения попытался попасть на избирательный участок. Сотрудники ЛОП не пустили мужчину, и тогда он начал нецензурной выражаться в адрес представителей власти, которые были при исполнении. 

В суде нарушителя признали виновным и назначили ему 200 часов обязательных работ. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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