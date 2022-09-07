На одной из дач в Новосибирской области обнаружили нарколабораторию

Сотрудникам УФСБ России по Новосибирской области удалось выявить незаконную деятельность трех мужчин, которые на даче организовали нарколабораторию.

По данным сотрудников правоохранительных органов задержанные в частном доме производили мефедрон. Двое из них отвечали за создание наркотика, а третий был ответственен за сбыт вещества. Продавать наркотики мужчины собирались при помощи интернет-магазина.

Сотрудникам УФСБ при обыске удалось изъять 270 литров прекурсоров, свыше 400 граммов подготовленного к сбыту мефедрона, а также оборудование для его производства.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости