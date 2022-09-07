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Омичи смогут заработать на сдаче вторсырья

Главная В России
Красноярск
16:30 7 Сентября 2022
общество, экология
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В Омске откроется первый экопункт по приему вторсырья. Жители города, которые будут сдавать сырье смогут получить за это деньги.

Сотрудники регионального оператора Омской области по обращению с ТКО «Магнит» рассказали, что в пункте можно будет ознакомится с информацией о том, как правильно подготовить вторсырье и куда оно будет использовано. Также жителям Омска будут помогать сотрудники, которые работают на приеме сырья. 

Регоператор также установил цену за каждое вторсырье, с которыми можно будет ознакомиться на информационных стендах в эконпункте. 

Фото: © Региональный оператор Омской области по обращению с ТКО «Магнит»

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