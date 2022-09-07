Омичи смогут заработать на сдаче вторсырья

В Омске откроется первый экопункт по приему вторсырья. Жители города, которые будут сдавать сырье смогут получить за это деньги.

Сотрудники регионального оператора Омской области по обращению с ТКО «Магнит» рассказали, что в пункте можно будет ознакомится с информацией о том, как правильно подготовить вторсырье и куда оно будет использовано. Также жителям Омска будут помогать сотрудники, которые работают на приеме сырья.

Регоператор также установил цену за каждое вторсырье, с которыми можно будет ознакомиться на информационных стендах в эконпункте.

Фото: © Региональный оператор Омской области по обращению с ТКО «Магнит»