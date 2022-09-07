В Кемерово директора образовательного учреждения оштрафовали за получение взятки

В Кемерово директор образовательного учреждения получил взятку от руководителя частной охранной организации. За это мужчину оштрафовали.

По данным сотрудников УФССП, мужчина предложил главе частной охранной организации подписать договор, по которому фирма должна оказать услуги по охране зданий и территорий образовательного учреждения. При этом не будут проводиться торги и заключаться акт о выполнении работ. За это мужчина получил взятку в размере 250 000 рублей.

Нарушителя удалось поймать во время получения денежных средств. В отношении него возбудили уголовное дело.

По решению суда виновный должен выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости