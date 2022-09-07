81-летний житель Бурятии два года получал паспорт Российской Федерации

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на протяжении двух лет помогала 81-летнему жителю Бурятии получить паспорт Российской Федерации.

К Юлии обратились знакомые пенсионера, которые рассказали, что дедушка родился на Украине, а потом долгое время жил в разных районах Бурятии при дацанах. При этом мужчине удавалось зарабатывать себе на жизнь путем собирания лечебных трав.

Юлия Жамбалова два года обращалась в миграционное управление МВД и в суд.

В итоге все усилия оказали не напрасны и мужчина получил документ удостоверяющий личность.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

