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Жительница Иркутской области через суд выселила бывшего парня из квартиры

Главная В России
Красноярск
14:15 7 Сентября 2022
общество, суд, пара
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В Иркутской области женщине пришлось обратиться в суд, чтобы выселить бывшего возлюбленного из квартиры.

По словам женщины, она уже давно рассталась с молодым человеком, однако он отказывался съезжать с ее квартиры. 

В районном суде согласились с доводами женщины и вынесли решение о выселении мужчины из незаконно занимаемого им дома.

Однако решение суда было проигнорировано нарушителем, и тогда в дом пришли судебные приставы Они рассказали мужчине какие меры наказания ему грозят за неисполнение решения.

После этого разговора молодой человек освободил квартиру бывшей девушки. 

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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