Новосибирские депутаты просят возбудить дело на общественного деятеля

В Новосибирске депутаты заксобрания ополчились на российского общественного и политического деятеля Сергея Бойко.

На данный момент уже составлено и подписано заявление, в котором требуют проверить видеоролики на YouTube-канале Сергея. По мнению депутатов общественный деятель использует незаконную, противоправную, направленную на дискредитацию действий органов власти и Вооружённых Сил РФ информацию.

Документ с подписями был отправлен руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Отметим, что в конце прошлого года Сергей Бойко покинул страну.

Фото: © Совет депутатов города Новосибирск