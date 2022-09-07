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Новосибирские депутаты просят возбудить дело на общественного деятеля

Главная В России
Красноярск
13:30 7 Сентября 2022
общество, депутаты, уголовное
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В Новосибирске депутаты заксобрания ополчились на российского общественного и политического деятеля Сергея Бойко. 

На данный момент уже составлено и подписано заявление, в котором требуют проверить видеоролики на YouTube-канале Сергея. По мнению депутатов общественный деятель использует незаконную, противоправную, направленную на дискредитацию действий органов власти и Вооружённых Сил РФ информацию. 

Документ с подписями был отправлен руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. 

Отметим, что в конце прошлого года Сергей Бойко покинул страну. 

Фото: © Совет депутатов города Новосибирск 

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