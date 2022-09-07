В Омске мужчина угрожал женщине скальпелем

В Омске местная жительница стала жертвой мужчины со скальпелем.

Спустя несколько минут потерпевшая обратилась к сотрудникам экипажа патрульно-постовой службы, которые следовали по ночным улицам. Пострадавшая рассказала, что на нее напал неизвестный и украл у нее телефон, золотые серьги и продукты. Женщина также смогла описать злоумышленника.

Полицейским удалось поймать подозреваемого, который пытался скрыться в кустах.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Разбой, с применением предметов используемых в качестве оружия".

На данный момент нападавший заключен под стражу.

Фото: © УМВД России по Омской области