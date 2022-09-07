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В Омске мужчина угрожал женщине скальпелем

Главная В России
Красноярск
12:30 7 Сентября 2022
общество, нападение, кража, полиция
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В Омске местная жительница стала жертвой мужчины со скальпелем. 

Спустя несколько минут потерпевшая обратилась к сотрудникам экипажа патрульно-постовой службы, которые следовали по ночным улицам. Пострадавшая рассказала, что на нее напал неизвестный и украл у нее телефон, золотые серьги и продукты. Женщина также смогла описать злоумышленника.

Полицейским удалось поймать подозреваемого, который пытался скрыться в кустах. 

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Разбой, с применением предметов используемых в качестве оружия".

На данный момент нападавший заключен под стражу. 

Фото: © УМВД России по Омской области 

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