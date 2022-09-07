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Аферистки из Иркутской области обокрали пенсионера

Главная В России
Красноярск
11:45 7 Сентября 2022
общество, кража, пенсионеры
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В Иркутской области три мошенницы украли у 96-летнего пенсионера 100 000 рублей. 

По словам пострадавшего к нему пришли три женщины, которые представились соцработникам. Мужчина также отметил, что злоумышленницы прошли к нему в квартиру, где рассказывали о выплатах, которые ему положены. После ухода лжеработниц потерпевший обнаружил пропажу крупной суммы денег. 

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище".

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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