Аферистки из Иркутской области обокрали пенсионера

В Иркутской области три мошенницы украли у 96-летнего пенсионера 100 000 рублей.

По словам пострадавшего к нему пришли три женщины, которые представились соцработникам. Мужчина также отметил, что злоумышленницы прошли к нему в квартиру, где рассказывали о выплатах, которые ему положены. После ухода лжеработниц потерпевший обнаружил пропажу крупной суммы денег.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище".

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости