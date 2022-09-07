7 сентября
Новости России
погода +24 °C
60.85
 
€ 60.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Томский врач подозревается в нанесении крупного ущерба бюджету региона

Главная В России
Красноярск
10:45 7 Сентября 2022
общество, врачи, ущерб, расследование
версия для печати Ico_print

В Томске главный врач одного из медицинских учреждений ввел в эксплуатацию оборудование, не соответствующее договору и нормативной документации. В результате эти действия нанесли крупный ущерб бюджету области в размере 17 миллионов рублей. 

По данным сотрудников правоохранительных органов в прошлом году одна из местных организаций незаконно создала незарегистрированное медицинское оборудование без технических условий (кислородные станции контейнерного типа уличного размещения). Эти изделия позже были доставленные в больницы Томска и оплачены денежными средствами из бюджета. 

В тот же год летом главврач больницы ввел в эксплуатацию за счет регионального бюджета специальную технику для ковидного госпиталя. Новое больничное оборудование не соответствовало договорам, что и привело к причинению ущерба. 

Сотрудники полиции уже возбудили уголовные дела по статьям "незаконное производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий" и "халатность работника, повлекшая причинение особо крупного ущерба".

Отметим, что расследование дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительница Иркутской области через суд выселила бывшего парня из квартиры

Жительница Иркутской области через суд выселила бывшего парня из квартиры

7 Сентября 2022 г.
После расставания мужчина отказывался съезжать
Новости Красноярска: Новосибирские депутаты просят возбудить дело на общественного деятеля

Новосибирские депутаты просят возбудить дело на общественного деятеля

7 Сентября 2022 г.
Депутаты составили и подписали заявление
Новости Красноярска: В Омске мужчина угрожал женщине скальпелем

В Омске мужчина угрожал женщине скальпелем

7 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью на остановке
Новости Красноярска: Аферистки из Иркутской области обокрали пенсионера

Аферистки из Иркутской области обокрали пенсионера

7 Сентября 2022 г.
У 96-летнего мужчины украли 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: Кондуктор из Омска отказалась выдавать билет школьнику

Кондуктор из Омска отказалась выдавать билет школьнику

7 Сентября 2022 г.
Родители ребенка написали заявление в прокуратуру
Новости Красноярска: Иркутянина осудили за покровительство над бизнесменом

Иркутянина осудили за покровительство над бизнесменом

7 Сентября 2022 г.
Обвиняемый ранее уже был судим
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Новости Красноярска: Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

5 Сентября 2022 г.
Эти претенденты не предоставили все документы
Новости Красноярска: К директору АО «Красноярск­нефтепродукт» нагрянули с обыском силовики

К директору АО «Красноярск­нефтепродукт» нагрянули с обыском силовики

7 Сентября 2022 г.
С чем связаны оперативные мероприятия не сообщается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru