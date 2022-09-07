Томский врач подозревается в нанесении крупного ущерба бюджету региона

В Томске главный врач одного из медицинских учреждений ввел в эксплуатацию оборудование, не соответствующее договору и нормативной документации. В результате эти действия нанесли крупный ущерб бюджету области в размере 17 миллионов рублей.

По данным сотрудников правоохранительных органов в прошлом году одна из местных организаций незаконно создала незарегистрированное медицинское оборудование без технических условий (кислородные станции контейнерного типа уличного размещения). Эти изделия позже были доставленные в больницы Томска и оплачены денежными средствами из бюджета.

В тот же год летом главврач больницы ввел в эксплуатацию за счет регионального бюджета специальную технику для ковидного госпиталя. Новое больничное оборудование не соответствовало договорам, что и привело к причинению ущерба.

Сотрудники полиции уже возбудили уголовные дела по статьям "незаконное производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий" и "халатность работника, повлекшая причинение особо крупного ущерба".

Отметим, что расследование дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид