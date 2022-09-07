Кондуктор из Омска отказалась выдавать билет школьнику

В Омске кондуктор троллейбуса отказалась рассчитывать школьника по проездному.

Сообщение об инциденте появилось в социальных сетях. Автор поста рассказал, что кондуктор отказалась принимать школьную карту ребенка, так как из-за начала учебного года ее еще не продлили. Женщина также выхватили из рук подростка справку и порвала ее на кусочки, а затем разбросала по салону транспорта. В итоге за школьника расплатились его друзья, у которых с собой были деньги.

Родители подростка не стали мириться с данной ситуацией и написали заявление в прокуратуру.

Сотрудники департаменты транспорта рассказали, что уже началась проверка происшествия. По ее результатам будет вынесено решение и виновных привлекут к ответственности.

Фото: © Александр Жуковец