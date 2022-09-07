Иркутянина осудили за покровительство над бизнесменом

В Иркутске суд осудил мужчину, который вымогал деньги у бизнесмена.

По данным сотрудников полиции обвиняемый на протяжении трех лет каждый месяц брал с местного предпринимателя 30 тысяч рублей. Оплата взымалась за решение бизнес вопросов. Однако бизнесмен устал от этих платежей.

В феврале этого года правоохранителям совместно с УФСБ задержали вымогателя.

Суд признал мужчину виновным и осудили его на 5,5 лет тюрьмы.

Отметим, что обвиняемый ранее уже был судим за участие в незаконном вооруженном формировании, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок