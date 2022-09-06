В Омской области подростки напали на пенсионерку и украли у нее пенсию

В Омской области сотрудникам полиции удалось задержать двух подростков, которые напали на пожилую женщину.

По данным правоохранителей в июле этого года злоумышленник дождались пока пенсионерка получит пенсию, затем пробрались к ней в общежитие и напали на нее в корриде. Молодые люди применили насилие к пострадавшей и забрали у нее 12 тысяч рублей. Чтобы женщина не смогла запомнить подростков, они заранее выключили свет.

Несмотря на это, полицейским удалось установить личность нападавших и задержать их.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости