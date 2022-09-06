Иркутянин задушил пенсионерку из-за телефона за 312 рублей

В Иркутске сотрудники полиции задержали мужчину, который задушил 73-летнюю женщину.

По данным полицейских в сентябре 2021 года обвиняемый, приняв запрещенные веществ, пробрался рано утром к пенсионерки, которая жила одна. Подозреваемый напал на женщину и задушил ее проводом от антенны. Потом он украл ее телефон и хотел с помощью гаджета присвоить себе деньги, путем перевода через мобильное приложение. Однако злоумышленник не смог обойти блокировку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статья "Разбой" и "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков