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Омские студенты продавали несуществующие монеты

Главная В России
Красноярск
19:20 6 Сентября 2022
общество, мошенники, студенты
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В Омске осудили двух студентов, которые продали 50 людям несуществующие коллекционные монеты.  

По данным сотрудников полиции молодые люди создали страницу в Интернете, на которой было указано, что у студентов можно купить монеты царских времен, юбилейных, олимпийских и мультипликационных серий. Сначала обвиняемые и правда продавали коллекционные товары, однако потом решили подзаработать путем обмана.

Аферисты продавали товар от 3 до 160 тысяч рублей, брали полную предоплату, а затем отправляли обычную 10-рублевую монету, либо пустой конверт. Таким образом им удалось обмануть 50 человек и присвоить себе 1 миллион рублей. 

Суд признал молодых людей виновными и приговорил их к одному году и восьми месяцем тюрьмы. 

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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