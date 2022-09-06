В Омске лжеадвокат пытался спорить свой приговор

В суд Омска была подана апелляция лжеадвокатом Дмитрием Степановым, которого ранее признали виновным в мошенничестве, хищении чужого имущества и использовании поддельного документа.

По данным сотрудников правоохранительных органов Дмитрий купил диплом о высшем юридическом образовании, для того чтобы получить статус адвоката. После это он начал работать с иногородним бизнесменом, у которого лжеадвокат украл 5,2 млн рублей. Обвиняемый также присвоил себе 15 млн рублей, которые принадлежали компании «Фирма «Резерв».

Степанова приговорили к пяти годам тюрьмы 31 марта, его это не устроило и он подал апелляцию. Однако суд ее отклонил.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок