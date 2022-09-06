В Кемерово дети заперли своих мам на балконе

В Кемерово две женщины оказались заперты на балконе. Там их закрыли их двухгодовалые дети. В итоге женщинам пришлось вызывать службу спасателей.

Сотрудники службы спасения рассказали, что сообщение о случившемся поступил к ним в понедельник, 5 сентября, в девять вечера. В сообщении говорилось, что местные жительницы просят открыть их балконную дверь. По словам одно из пострадавших девушки решили выйти на балкон. Когда они ушли из комнаты, дети подбежали к балконной двери и заперли ее. Объяснить маленьким хулиганам как выпустить мам, у женщин не получалось.

Спасатели с помощью штурмовой лестницы добрались до третьего этажа и с помощью специального оборудования открыли дверь.

Дети же все это время спокойно сидели и смотрели мультфильмы.

Фото: © vk.com/public192457752