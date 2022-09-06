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В Кемерово дети заперли своих мам на балконе

Главная В России
Красноярск
18:05 6 Сентября 2022
общество, спасатели, дети
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В Кемерово две женщины оказались заперты на балконе. Там их закрыли их двухгодовалые дети. В итоге женщинам пришлось вызывать службу спасателей.

Сотрудники службы спасения рассказали, что сообщение о случившемся поступил к ним в понедельник, 5 сентября, в девять вечера. В сообщении говорилось, что местные жительницы просят открыть их балконную дверь. По словам одно из пострадавших девушки решили выйти на балкон. Когда они ушли из комнаты, дети подбежали к балконной двери и заперли ее. Объяснить маленьким хулиганам как выпустить мам, у женщин не получалось. 

Спасатели с помощью штурмовой лестницы добрались до третьего этажа и с помощью специального оборудования открыли дверь. 

Дети же все это время спокойно сидели и смотрели мультфильмы. 

Фото: © vk.com/public192457752

 

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