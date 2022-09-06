6 сентября
Новости России
погода +11 °C
60.85
 
€ 60.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Бурятии женщина убила мужа из-за его претензий

Главная В России
Красноярск
15:50 6 Сентября 2022
общество, убийство, полиция, происшествия
версия для печати Ico_print

В субботу, 3 сентября, в одном из районов Бурятии женщина зарезала своего мужа. 

По данным сотрудников правоохранительных органов в тот день мужчина выпивал с друзьями, когда он вернулся домой, начал возмущаться, что жена не накрыла на стол. В это время женщина занималась домашними делам, однако она отложила их и приступила к готовке обеда. На протяжении ее готовки мужчина лежал и выкрикивал в ее сторону оскорбительные комментарии. 

Женщина долго время терпела, однако в какой-то момент схватила кухонный нож и ударил им мужа в живот. Осознав, что произошло, она сразу же побежала за медицинской помощью. 

На данный момент эксперты проверят версию, что обвиняемая напала на мужа в состоянии аффекта, так как в семье долгое время сохранялась психотравмирующая ситуация из-за поведения супруга. 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омской области подростки напали на пенсионерку и украли у нее пенсию

В Омской области подростки напали на пенсионерку и украли у нее пенсию

6 Сентября 2022 г.
Злоумышленников задержали сотрудники полиции
Новости Красноярска: Иркутянин задушил пенсионерку из-за телефона за 312 рублей

Иркутянин задушил пенсионерку из-за телефона за 312 рублей

6 Сентября 2022 г.
Мужчина задушил женщину проводом от антенны
Новости Красноярска: Омские студенты продавали несуществующие монеты

Омские студенты продавали несуществующие монеты

6 Сентября 2022 г.
Мошенники предстали перед судом
Новости Красноярска: В одном из парков Бурятии поработали вандалы

В одном из парков Бурятии поработали вандалы

6 Сентября 2022 г.
Парк благоустроили в этом году
Новости Красноярска: В Кемерово дети заперли своих мам на балконе

В Кемерово дети заперли своих мам на балконе

6 Сентября 2022 г.
На помощь к женщинам прибыли спасатели
Новости Красноярска: В Омске лжеадвокат пытался спорить свой приговор

В Омске лжеадвокат пытался спорить свой приговор

6 Сентября 2022 г.
Мужчину осудили на 5 лет
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

Трех кандидатов не допустили до участия в конкурсе на пост мэра Красноярска

5 Сентября 2022 г.
Эти претенденты не предоставили все документы
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

5 Сентября 2022 г.
Раненого хищника обнаружили недалеко от домов
Новости Красноярска: В городе Иланский открылась новая школа

В городе Иланский открылась новая школа

1 Сентября 2022 г.
Там будут обучаться 800 учеников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru