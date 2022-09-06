В Бурятии женщина убила мужа из-за его претензий

В субботу, 3 сентября, в одном из районов Бурятии женщина зарезала своего мужа.

По данным сотрудников правоохранительных органов в тот день мужчина выпивал с друзьями, когда он вернулся домой, начал возмущаться, что жена не накрыла на стол. В это время женщина занималась домашними делам, однако она отложила их и приступила к готовке обеда. На протяжении ее готовки мужчина лежал и выкрикивал в ее сторону оскорбительные комментарии.

Женщина долго время терпела, однако в какой-то момент схватила кухонный нож и ударил им мужа в живот. Осознав, что произошло, она сразу же побежала за медицинской помощью.

На данный момент эксперты проверят версию, что обвиняемая напала на мужа в состоянии аффекта, так как в семье долгое время сохранялась психотравмирующая ситуация из-за поведения супруга.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости