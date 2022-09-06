В Кемеровской области женщина заставила эксупруга выплатить ей зарплату через суд

Жительница Кемеровской области обратилась в суд, чтобы бывший муж выплатил ей зарплату, которую не выдавал на протяжении нескольких месяцев.

По данным сотрудников УФССП по Кемеровской области женщина работает главным бухгалтером в риэлторской фирме, директором которой является ее бывший муж. Из-за постоянных ссор и развода мужчина решил перестать оплачивать труд бывшей жены. В итоге он задолжал женщине 400 тысяч рублей.

На данный момент судебные приставы взыскали задолженность в полном объеме.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев