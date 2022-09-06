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В вузе Омска ввели обязательный масочный режим

Главная В России
Красноярск
14:35 6 Сентября 2022
общество, заболевание, защита
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На сайте одного из университетов Омска появился указ об обязательном ношении масок. 

В приказе сказано, что для начала необходимо провести беседу с учащимися и работниками, также важно контролировать соблюдение режима. Ответственность за соблюдение правил будут нести руководители структурных подразделений.

Напомним, что для жителей Омска, в особенности для сотрудников, которые работают в сфере услуг, оперштаб лишь рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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