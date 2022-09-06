В Бурятии появились подростки-аферисты

Жители столицы Бурятии в социальных сетях начали жаловаться на подростков, которые разводят взрослых на деньги.

Одна из местных жительниц рассказала, что юные аферисты подходят к незнакомым взрослым на улице и просят по приложению оплатить им поездку на электросамокате, при этом подростки дают наличные. Однако, когда установленное время катания подходит к концу, с карты продолжают списывать денежные средства. Снятие денег нельзя остановить, так как для это необходимо сфотографировать арендованный самокат, поставленный на место парковки.

Многие комментаторы поблагодарили автора поста за информацию. Другие же призвали не связываться с подростками на улице.

Фото: © Никита Алексеев