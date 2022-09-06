Сергей Зверев побывал в Иркутске в «Музее на свалке»

Сергей Зверев, известный стилист и шоумен, побывал на своей родине в Иркутской области. О том, что он там делал звезда рассказал на личной странице в социальных сетях.

Из всех мест, что Сергей посетил, его впечатлил музей на полигоне бытовых отходов, которые местные жители называют «Музей на свалке». По словам шоумена этот полигон должен увидеть каждый. Он также сравнил музей с Голливудом.

В музее Сергей также посетил зал боевой славы, который напомнил ему службу в армии.

Фото: © Сергей Зверев / личная страница в социальных сетях