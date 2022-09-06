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На жителя Томска возбудили 9 уголовных дел

Главная В России
Красноярск
11:05 6 Сентября 2022
общество, наркотики, уголовное, полиция
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Сотрудники УНК УМВД России по Томской области совместно с отрядом специального назначения «Гром» в лесополосе смогли задержать молодого человека, который подозревается в сбыте запрещенных веществ. 

Полицейские провели обыск и обнаружили у подозреваемого 14 свертков с "гашишом", которые весили 17 грамм, также в месте задержания правоохранители нашли восемь тайников, в которых были спрятаны наркотические вещества. 

На нарушителя следователями было возбуждено 9 уголовных дел.

На данный момент молодой человек заключен под стражу.

Фото: © 70.мвд.рф

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