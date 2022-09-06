В одном из деревянных домов Новосибирска взорвался газовый котёл

В Новосибирске в одном из домов взорвалась газовоздушная смесь, спасателям пришлось эвакуировать 23 жильцов.

По данным сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области сообщение о произошедшем поступило в понедельник в восемь вечера. На месте сотрудники спасательной службы выяснили, что взрыв произошёл в квартире на первом этаже. Взорвался котел, используемый для отопления и подогрева воды.

По словам Павел Винакова, который является представителем ГУ МЧС, пострадавших нет. Пострадал лишь оконный проем в квартире, где случился хлопок. На месте инцидента работают спецслужбы, а также лично приехал заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.

Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области