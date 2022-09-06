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В одном из деревянных домов Новосибирска взорвался газовый котёл

Главная В России
Красноярск
09:05 6 Сентября 2022
общество, происшествия, взрыв, газ
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В Новосибирске в одном из домов взорвалась газовоздушная смесь, спасателям пришлось эвакуировать 23 жильцов.

По данным сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области сообщение о произошедшем поступило в понедельник в восемь вечера. На месте сотрудники спасательной службы выяснили, что взрыв произошёл в квартире на первом этаже. Взорвался котел, используемый для отопления и подогрева воды. 

По словам Павел Винакова, который является представителем ГУ МЧС, пострадавших нет. Пострадал лишь оконный проем в квартире, где случился хлопок. На месте инцидента работают спецслужбы, а также лично приехал заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев. 

Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

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