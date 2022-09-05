Житель Омска похитил из бюджета области 2,2 млн рублей

В Омске местному жителю удалось украсть более 2 млн рублей из регионального бюджета.

По данным сотрудников правоохранительных органов изначально обвиняемый запросил деньги на создание кролиководческой фермы. Мужчина стал участником программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», в рамках которой и представил свой бизнес-план.

Проект был одобрен и на него выделили деньги.

Сотрудники областного УМВД отметили, что злоумышленник также создал ложные договоры о покупке необходимой техники.

Поймать мошенника удалось благодаря работе сотрудников управления экономической безопасности.

Фото: архив Sibnovosti.ru