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Житель Омска похитил из бюджета области 2,2 млн рублей

Главная В России
Красноярск
19:45 5 Сентября 2022
общество, мошенничество, животные
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В Омске местному жителю удалось украсть более 2 млн рублей из регионального бюджета.

По данным сотрудников правоохранительных органов изначально обвиняемый запросил деньги на создание кролиководческой фермы. Мужчина стал участником программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», в рамках которой и представил свой бизнес-план.

Проект был одобрен и на него выделили деньги.

Сотрудники областного УМВД отметили, что злоумышленник также создал ложные договоры о покупке необходимой техники. 

Поймать мошенника удалось благодаря работе сотрудников управления экономической безопасности. 

Фото: архив Sibnovosti.ru

 

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