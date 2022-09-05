В России на 26% вырастет стоимость ОСАГО для некоторых водителей

В России с 13-го сентября для автомобилистов с большим количеством аварий полис ОСАГО ощутимо возрастет в цене. Данной информацией поделились «РИА Новости».

Данное указание Банка России было зарегистрировано Министерством юстиции. Так, коридор базового тарифа ОСАГО для большей части автомобилистов расширят на 26% вверх и вниз для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски автовладельцев относительно условий подорожания запчастей.

Также стало известно, что базовую ставку тарифа по ОСАГО для легковушек страховщики будут устанавливать для каждого автомобилиста в пределах 1646 – 7535 рублей. Что касается общественного транспорта, то тарифный коридор расширят на 17,8% в обе стороны.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости