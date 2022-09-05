Президент РФ утвердил строительство третьего моста в Томске

На сайте Кремля опубликовали перечень поручений российскому правительству, среди них есть и согласованные предложение по развитию Томской области.

Отметим, что ранее врио губернатора Томской области Владимир Мазур обращался к Владимиру Путину с просьбами о строительстве третьего моста через Томь, строительстве школ, а также многопрофильной областной детской больницы.

Президент России поддержал все инициативы, а также установил сроки строительства третьего моста. По указу Владимира Путина строительство должно начаться в 2023 году, а завершиться в 2027 году.

«Проекты, о которых говорили много лет, благодаря президенту сдвинулись с мертвой точки. Они сделают лучше и проще жизнь сотен тысяч людей. Наличие социальной инфраструктуры сегодня — один из факторов, которые учитывают семьи, выбирая место жительства», — отметил Владимир Мазур.

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский